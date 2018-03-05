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March 5, 2018 / 2:31 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Quality Care Says Ormond Entitled To Get About $60.8 Mln Related To Claimed Interest In Frozen Serp‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Quality Care Properties Inc:

* QUALITY CARE PROPERTIES SAYS HCR MANORCARE CEO PAUL ORMOND ENTITLED TO GET ABOUT $60.8 MILLION RELATED TO CLAIMED INTEREST IN FROZEN SERP‍​ -SEC FILING

* QUALITY CARE PROPERTIES - HCR CEO PAUL ORMOND ENTITLED TO GET ABOUT $42 MILLION RELATED TO CLAIMED INTEREST IN SMSPCO

* QUALITY CARE PROPERTIES - HCR CEO PAUL ORMOND ENTITLED TO GET ABOUT $9.9 MILLION CASH PAYMENT RELATED TO CLAIMED INTEREST IN SERP REPLACEMENT Source text: (bit.ly/2thyFkP) Further company coverage:

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