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Consumer Goods and Retail
March 14, 2018 / 10:03 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Quantum Foods Says HY HEPS Is Expected To Be At Least 76.4 Cents Per Share​

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Quantum Foods Holdings Ltd:

* QUANTUM FOODS HOLDINGS LTD - HY HEPS OF COMPANY WILL BE AT LEAST 516%, OR 64.0 CENTS PER SHARE HIGHER THAN REPORTED IN COMPARABLE PERIOD​

* QUANTUM FOODS HOLDINGS LTD - ‍FOR SIX MONTHS ENDING 31 MARCH 2018 HEPS IS EXPECTED TO BE AT LEAST 76.4 CENTS PER SHARE​

* QUANTUM FOODS HOLDINGS LTD - ‍NO FURTHER INCIDENTS OF AVIAN INFLUENZA HAVE BEEN EXPERIENCED​

* QUANTUM FOODS HOLDINGS LTD - ‍FURTHER OUTBREAK OF AVIAN INFLUENZA BEFORE END OF REPORTING PERIOD COULD HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON EXPECTED HEPS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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