Feb 23 (Reuters) - QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL):

* H2 OPERATING PROFIT SEK 32.8 MILLION VERSUS SEK 15.8 MILLION YEAR AGO‍​

* H2 NET SALES SEK 4.3 MILLION VERSUS SEK 4.1 MILLION YEAR AGO‍​

* PROPOSES NO DIVIDEND FOR ORDINARY SHARE​

* PROPOSES DIVIDEND OF SEK 0.96 PER PREFERENCE SHARE​