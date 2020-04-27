Healthcare
April 27, 2020 / 6:40 AM / in 2 hours

BRIEF-Quartix Holdings Says COVID-19 Unlikely To Have A Material Impact On H1 Profit

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Quartix Holdings PLC:

* QUARTIX HOLDINGS PLC - TRADING STATEMENT

* QUARTIX HOLDINGS PLC - TRADING FOR FIRST THREE-MONTH PERIOD TO 31 MARCH 2020 WAS STRONG, AND CONSISTENT WITH MEETING MARKET EXPECTATIONS FOR YEAR

* QUARTIX HOLDINGS PLC - SINCE START OF APRIL COMPANY HAS SEEN A LARGE SLOWDOWN IN ORDERS IN ALL REGIONS

* QUARTIX HOLDINGS PLC - NET CASH AT 31 MARCH WAS £8.5M

* QUARTIX HOLDINGS PLC - COVID-19 PANDEMIC IS UNLIKELY TO HAVE A MATERIAL IMPACT ON PROFIT AND CASHFLOW IN FIRST HALF OF 2020

* QUARTIX HOLDINGS PLC - THERE IS LIKELY TO BE SOME REDUCTION IN H1 REVENUE COMPARED TO ITS PREVIOUS EXPECTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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