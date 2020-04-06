Healthcare
April 6, 2020 / 6:01 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Qube Says Unable To Forecast Underlying Earnings For FY20

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Qube Holdings Ltd:

* NOT PRESENTLY ABLE TO FORECAST UNDERLYING EARNINGS FOR FY20, WITHDRAWS PREVIOUS GUIDANCE

* FREIGHT AND LOGISTICS SECTOR DEFINED AS ESSENTIAL SERVICE IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND; SEES MOST OF CO’S OPERATIONS TO CONTINUE

* BOARD AND MANAGING DIRECTOR HAVE ELECTED TO REDUCE THEIR FIXED REMUNERATION BY 50%

* TO PROGRESS PARTNERING/MONETISATION PROCESS ON MOOREBANK AND SOME OTHER ASSETS, DUE TO CURRENT ENVIRONMENT, SEES PROCESS TAKING LONGER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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