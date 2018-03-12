BRIEF-Qudian Inc Q4 earnings per share RMB 1.67

March 12 (Reuters) - Qudian Inc:
* . REPORTS FOURTH QUARTER 2017 AND FULL YEAR 2017 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW RMB 1.71 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOR FULL YEAR OF 2018, COMPANY CURRENTLY EXPECTS ADJUSTED NET INCOME TO BE MORE THAN RMB 2.5 BILLION
* CO’S CEO MIN LUO SIGNED AN AGREEMENT TO RELINQUISH “SALARY AND BONUS UNTIL OUR MARKET CAPITALIZATION REACHES US$100 BILLION”
* FOR FY 18, CO SEES NUMBER OF VEHICLES LEASED OUT TO BE MORE THAN 100 THOUSAND Source text for Eikon: Further company coverage: