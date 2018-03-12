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Market News
March 12, 2018 / 8:14 AM / Updated 9 minutes ago

BRIEF-Qudian Inc Q4 earnings per share RMB 1.67

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Qudian Inc:

* . REPORTS FOURTH QUARTER 2017 AND FULL YEAR 2017 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

* Q4 REVENUE ROSE 108.4 PERCENT TO RMB 1.491 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW RMB 1.71 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍FOR FULL YEAR OF 2018, COMPANY CURRENTLY EXPECTS ADJUSTED NET INCOME TO BE MORE THAN RMB 2.5 BILLION​

* CO’S ‍CEO MIN LUO SIGNED AN AGREEMENT TO RELINQUISH “SALARY AND BONUS UNTIL OUR MARKET CAPITALIZATION REACHES US$100 BILLION”​

* FOR FY 18, CO SEES ‍NUMBER OF VEHICLES LEASED OUT TO BE MORE THAN 100 THOUSAND Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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