Healthcare
June 3, 2020 / 10:38 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Quest Diagnostics - Adj EPS For Q2 Of 2020 Could Be In Range Of Breakeven To Slightly Profitable

1 Min Read

June 3 (Reuters) - Quest Diagnostics Inc:

* QUEST DIAGNOSTICS INC - BELIEVES THAT ITS ADJUSTED EARNINGS PER SHARE FOR Q2 OF 2020 COULD BE IN RANGE OF BREAKEVEN TO SLIGHTLY PROFITABLE

* QUEST DIAGNOSTICS - SINCE CO REPORTED RESULTS FOR Q1, HAS CONTINUED TO EXPERIENCE MATERIAL DECLINE IN ITS TESTING VOLUMES AS A RESULT OF PANDEMIC

* QUEST DIAGNOSTICS- TESTING VOLUMES IN BASE BUSINESS (EXCLUDING COVID-19 MOLECULAR, ANTIBODY TESTING), HAVE RECOVERED FASTER THAN ANTICIPATED ON APR 22 Source text: (bit.ly/2BtTT3u) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below