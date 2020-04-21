Healthcare
April 21, 2020 / 9:59 PM / Updated 41 minutes ago

BRIEF-Quest Diagnostics Begins To Perform Covid-19 Antibody Testing

1 Min Read

April 21 (Reuters) - Quest Diagnostics Inc:

* QUEST DIAGNOSTICS BEGINS TO PERFORM COVID-19 ANTIBODY TESTING

* QUEST DIAGNOSTICS INC - IT HAS BEGUN TO PERFORM ANTIBODY TESTING FOR CORONAVIRUS USING BLOOD SAMPLES

* QUEST DIAGNOSTICS INC - NEW QUEST DIAGNOSTICS ANTIBODY SERVICE USES TESTS DEVELOPED FOR HIGH-THROUGHPUT LAB ENVIRONMENTS.

* QUEST DIAGNOSTICS INC - INITIALLY, QUEST IS PROVIDING SERVICE BASED ON TESTS FROM ABBOTT AND EUROIMMUN

* QUEST DIAGNOSTICS INC - QUEST ALSO CONTINUES TO PURSUE OTHER PLATFORMS THAT COULD ENABLE IT TO INCREASE TESTING CAPACITY FURTHER

* QUEST DIAGNOSTICS INC - QUEST EXPECTS TO SCALE UP TESTING OVER COMING WEEKS

* QUEST DIAGNOSTICS INC - LABORATORY CAPACITY IS EXPECTED TO EXPAND TO APPROXIMATELY 150,000 TESTS A DAY BY EARLY-MAY

* QUEST DIAGNOSTICS INC - EXPECTS TO REPORT ANTIBODY TEST RESULTS WITHIN 1-2 DAYS FROM SPECIMEN COLLECTION, DEPENDING ON DEMAND Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below