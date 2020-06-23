Healthcare
June 23, 2020 / 8:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Quest Diagnostics To Expand In Indiana With Acquisition Of Outreach Lab Businesses Of Community Health Network And Ascension St. Vincent

1 Min Read

June 23 (Reuters) - Quest Diagnostics Inc:

* QUEST DIAGNOSTICS TO EXPAND IN INDIANA WITH ACQUISITION OF OUTREACH LAB BUSINESSES OF COMMUNITY HEALTH NETWORK AND ASCENSION ST. VINCENT NOW SERVICED THROUGH MID AMERICA CLINICAL LABORATORIES

* QUEST DIAGNOSTICS INC - CO WILL ACQUIRE ITS JOINT VENTURE PARTNERS’ INTERESTS IN MID AMERICA CLINICAL LABORATORIES AND OPERATE BUSINESS BY ITSELF

* QUEST DIAGNOSTICS INC - QUEST WILL WHOLLY OWN MACL’S LABORATORY IN INDIANAPOLIS AND APPROXIMATELY 50 PATIENT SERVICE CENTERS ACROSS INDIANA

* QUEST DIAGNOSTICS INC - DEAL FOR ALL-CASH EQUITY TRANSACTION

* QUEST DIAGNOSTICS INC - FINANCIAL TERMS WERE NOT DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage:

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