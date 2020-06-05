Healthcare
June 5, 2020 / 1:17 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Quilter Plc Confirms FCA Probe Into Lighthouse

1 Min Read

June 5 (Reuters) - Quilter PLC:

* JSE: QLT - STATEMENT REGARDING LIGHTHOUSE ADVISORY SERVICES LIMITED

* QUILTER PLC - COMPANY CONFIRMS THAT FCA HAS COMMENCED INVESTIGATION INTO LIGHTHOUSE

* QUILTER PLC - SUPPORTS ANNOUNCEMENT PUBLISHED TODAY BY FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) TO ADDRESS WEAKNESSES IN DEFINED BENEFIT (DB) TRANSFER MARKET

* QUILTER - FCA INVESTIGATING IF LIGHTHOUSE BREACHED FCA REQUIREMENTS FOR ADVISING ON, ARRANGING DB PENSION TRANSFERS FROM 1 APRIL 2015 TO 30 APRIL 2019

* QUILTER - FCA REQUIRED LIGHTHOUSE TO APPOINT PERSON TO CONDUCT REVIEW OF SOME DB PENSION TRANSFERS ADVISED ON OR ARRANGED BY LIGHTHOUSE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below