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April 11, 2018 / 8:58 PM / in 5 hours

BRIEF-QuinStreet Sees Q3 2018 Revenue More Than $115 Million

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - QuinStreet Inc:

* QUINSTREET ANNOUNCES PRELIMINARY THIRD QUARTER FISCAL 2018 FINANCIAL RESULTS

* SEES Q3 2018 REVENUE UP MORE THAN 45 PERCENT

* FOR Q3 OF FISCAL 2018, ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE GREATER THAN 8%

* “WE HAVE REVIEWED NEGATIVE REPORT PUBLISHED ABOUT QUINSTREET BY KERRISDALE CAPITAL MANAGEMENT”

* “QUINSTREET MANAGEMENT HAS NEVER BEEN CONTACTED” BY KERRISDALE CAPITAL MANAGEMENT

* QUINSTREET SAYS FEELS COMPELLED TO RESPOND “GIVEN ITS INVALID CLAIMS AND CONCLUSIONS” RELATING TO KERRISDALE CAPITAL MANAGEMENT’S REPORT

* QUINSTREET SAYS KERRISDALE CLAIMS ABOUT COMPANY ARE “INACCURATE” Source text for Eikon: Further company coverage:

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