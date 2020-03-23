Healthcare
March 23, 2020 / 2:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-R1 RCM - On March 20, Entered Into Amendment No. 1 To Credit Agreement Consisting Of $325 Million Term Loan Facility & $100 Million Revolving Credit Facility

1 Min Read

March 23 (Reuters) - R1 RCM Inc:

* R1 RCM - ON MARCH 20, ENTERED INTO AMENDMENT NO. 1 TO CREDIT AGREEMENT CONSISTING OF $325 MILLION TERM LOAN FACILITY & $100 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY

* R1 RCM - AMENDMENT NO. 1 TO PROVIDE ADDITIONAL $191.1 MILLION INCREMENTAL DELAYED-DRAW TERM LOAN FACILITY

* R1 RCM - AMENDMENT NO. 1 TO BE ON SAME TERMS AS ITS EXISTING SENIOR TERM LOAN PROVIDED UNDER THE CREDIT AGREEMENT

* R1 RCM - PROCEEDS OF THE INCREMENTAL TERM LOAN WILL BE USED TO FUND THE PURCHASE PRICE FOR SCI AND RELATED EXPENSES

* R1 RCM - TO DATE, CO HAS NOT EXPERIENCED ANY MATERIAL DISRUPTION TO ITS OPERATIONS FROM ONGOING COVID-19 PANDEMIC Source text: (bit.ly/2QEdNgJ) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below