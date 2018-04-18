FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 18, 2018 / 11:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Radient Technologies Finalizes Real Estate Transactions For Expansion

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Radient Technologies Inc:

* RADIENT TECHNOLOGIES INC. FINALIZES REAL ESTATE TRANSACTIONS FOR EXPANSION AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* RADIENT TECHNOLOGIES - PURSUANT TO JV DEAL, CO AGREED TO ISSUE 1.3 MILLION SHARES, AT DEEMED PRICE OF $1.40, TO VENDOR FOR 100% OWNERSHIP IN JV

* RADIENT TECHNOLOGIES INC - WILL ALSO ASSUME EXISTING MORTGAGE ON PROPERTY IN AMOUNT OF $2.4 MILLION

* RADIENT TECHNOLOGIES INC - SECURED A $5.5 MILLION MORTGAGE FROM MOSKOWITZ CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.