BRIEF-Radient Technologies Finalizes Real Estate Transactions For Expansion

April 18 (Reuters) - Radient Technologies Inc:
* RADIENT TECHNOLOGIES INC. FINALIZES REAL ESTATE TRANSACTIONS FOR EXPANSION AND PROVIDES CORPORATE UPDATE
* RADIENT TECHNOLOGIES - PURSUANT TO JV DEAL, CO AGREED TO ISSUE 1.3 MILLION SHARES, AT DEEMED PRICE OF $1.40, TO VENDOR FOR 100% OWNERSHIP IN JV
* RADIENT TECHNOLOGIES INC - WILL ALSO ASSUME EXISTING MORTGAGE ON PROPERTY IN AMOUNT OF $2.4 MILLION
* RADIENT TECHNOLOGIES INC - SECURED A $5.5 MILLION MORTGAGE FROM MOSKOWITZ CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: