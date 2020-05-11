Healthcare
May 11, 2020 / 1:16 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-RadNet Reports First Quarter Financial Results

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May 11 (Reuters) - RadNet Inc:

* RADNET REPORTS FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS AND ANNOUNCES STRONG LIQUIDITY POSITION AS A RESULT OF COMPLETING COST SAVINGS AND CASH CONSERVATION MEASURES

* Q1 LOSS PER SHARE $0.33

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.17 — REFINITIV IBES DATA

* Q1 REVENUE $281.6 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $258.4 MILLION

* IN Q1 2020, COVID-19 NEGATIVELY IMPACTED REVENUE BY AN ESTIMATED $25 MILLION

* FULLY OR PARTIALLY FURLOUGHED OVER 3,900 OF OUR APPROXIMATELY 8,600 EMPLOYEES

* EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM AND SALARIED PHYSICIANS ARE TAKING 50% SALARY CUTS

* WILL EXPERIENCE LITTLE TO NO CASH BURN THROUGH END OF Q2 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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