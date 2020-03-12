BRIEF-Rai Way FY Net Profit Up At EUR 13.7 Mln, Issues 2020-2023 Business Plan

March 12 (Reuters) - Rai Way SpA:
* ISSUES 2020-2023 BUSINESS PLAN
* Q4 REVENUE EUR 55.7 MILLION VERSUS EUR 54.5 MILLION YEAR AGO
* Q4 NET PROFIT EUR 13.7 MILLION VERSUS EUR 12.6 MILLION YEAR AGO
* 2020-2023 CUMULATED DEVELOPMENT CAPEX OF EUR 220 MILLION
* FURTHER BUY-BACK PLAN IS PLANNED IN 2020 FOR AT LEAST EUR 20 MILLION
* IN 2020 UPWARD TREND IN REVENUES WILL COME WITH A SLIGHT INCREASE IN OPERATING COSTS
* SEES IN 2020 MAINTENANCE INVESTMENTS ON CORE REVENUES RATIO IN LINE WITH THE PREVIOUS YEAR
* OUTLOOK DOES NOT INCLUDE ANY POTENTIAL IMPACT FROM THE DIFFUSION OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)