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February 16, 2018 / 9:11 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Rai Way Submitted A Joint Binding Offer In Context Of Potential Disposal Process Of Persidera

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - Rai Way Spa:

* RAI WAY SPA SAYS CO WITH F2I SUBMITTED A JOINT BINDING OFFER IN CONTEXT OF POTENTIAL DISPOSAL PROCESS OF PERSIDERA S.P.A

* RAI WAY SPA SAYS RAI WAY WOULD ACQUIRE NETWORK INFRASTRUCTURE WITH SIMULTANEOUS SIGNING OF A LONG-TERM AGREEMENT FOR SUPPLY OF BROADCASTING SERVICES.

* RAI WAY- ‍ACCORDING TO THE STRUCTURE OF DEAL, F2I WOULD HOLD AND MANAGE RIGHTS OF USE OF SPECTRUM CURRENTLY GRANTED TO PERSIDERA FOR ITS DTT MUXES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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