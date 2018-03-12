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March 12, 2018 / 10:01 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Rainy Day Investments - Intends To Submit Slate Of Nominees To Davidstea' Board

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Davidstea Inc:

* RAINY DAY INVESTMENTS - INTENDS TO SUBMIT SLATE OF NOMINEES TO DAVIDSTEA’ BOARD

* RAINY DAY INVESTMENTS - ‍IF SLATE OF NOMINEES IS ELECTED, IT IS EXPECTED THAT MR. SEGAL WILL BECOME CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS OF DAVIDSTEA​

* RAINY DAY INVESTMENTS - ‍HOLDS ABOUT 46% OF DAVIDSTEA ISSUED AND OUTSTANDING SHARES​

* RAINY DAY INVESTMENTS - WILL NOT PROCEED AT PRESENT WITH PLANS TO PRESENT A PROPOSAL FOR AN OFFER TO BUY OUT DAVIDSTEA’S MINORITY SHAREHOLDERS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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