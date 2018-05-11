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Market News
May 11, 2018 / 6:01 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Raise Production Announces Private Placement For Gross Proceeds Of $2.6 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Raise Production Inc:

* RAISE PRODUCTION INC. ANNOUNCES PRIVATE PLACEMENT

* RAISE PRODUCTION - SYNERGY ENERGY HOLDINGS HAS ACQUIRED BY WAY OF A NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT 11 MILLION COMMON SHARES OF CO AT $0.24 PER SHARE

* RAISE PRODUCTION INC - SYNERGY ENERGY HOLDINGS NOW HOLDS APPROXIMATELY 9.97% OF CO’S ISSUED AND OUTSTANDING COMMON SHARES

* RAISE PRODUCTION - CO’S PROCEEDS FROM PRIVATE PLACEMENT WILL BE USED FOR COMMERCIALIZATION OF HIGH ANGLE LIFT SOLUTION IN U.S. & INTERNATIONAL MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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