FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-RAKBANK closes $350 mln 3-year syndicated term loan facility
Sections
Featured
Nursing crisis strains hospitals
U.S.
Nursing crisis strains hospitals
Dow 23,000 whets risk appetite
exchange-traded funds
Dow 23,000 whets risk appetite
GE vows 'sweeping change' as profit falls
GE vows 'sweeping change' as profit falls
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 11, 2017 / 4:45 AM / 10 days ago

BRIEF-RAKBANK closes $350 mln 3-year syndicated term loan facility

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 11 (Reuters) - NATIONAL BANK OF RAS AL KHAIMAH

* CLOSES $350 MILLION 3-YEAR SYNDICATED TERM LOAN FACILITY

* SAYS BANK ABC, FIRST ABU DHABI BANK, STANDARD CHARTERED BANK ACTED AS LEAD ARRANGERS AND BOOKRUNNERS FOR $350 MILLION SYNDICATED FACILITY FOR RAKBANK

* FACILITY WAS SIGNED ON OCTOBER 09 AND WILL BE UTILIZED BY RAKBANK FOR GENERAL FUNDING PURPOSES

* SYNDICATION WAS LAUNCHED AT $250 MILLION ON AUGUST 08, LATER UPSIZED TO $350 MILLION, TOTAL 22 BANKS FROM GCC, EUROPE AND ASIA PARTICIPATED IN FACILITY Source: (bit.ly/2i0AGMV) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.