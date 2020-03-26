BRIEF-Rallye FY EBITDA Down At 2.62 Billion Euros

March 26 (Reuters) - Rallye SA:
* NET INCOME FROM CONTINUING OPERATION, GROUP SHARE, STOOD AT LOSS OF EUR 413 MILLION AS AT DECEMBER 31, 2019
* WILL PURSUE ACCELERATED ADAPTATION OF ITS OPERATING PROCESSES AND DEVELOPMENT OF NEW OFFERS RESPONDING TO CURRENT UNPRECEDENTED SITUATION.
* NET FINANCIAL DEBT STOOD AT EUR 3,000M AS AT DECEMBER 31, 2019, COMPARED TO EUR 2,899M AS AT DECEMBER 31, 2018
* FY EBITDA EUR 2.62 BILLION VERSUS EUR 2.66 BILLION YEAR AGO
* FY NET SALES EUR 34.65 BILLION VERSUS EUR 34.34 BILLION RESTATED YEAR AGO
* IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 CRISIS, CASINO GROUP IS FOCUSING ON ITS CORE MISSION OF ENSURING THAT ALL COMMUNITIES HAVE UNINTERRUPTED FOOD SUPPLIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)