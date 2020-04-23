Healthcare
April 23, 2020 / 5:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ramsay Generale De Sante Says Its Activities Impacted By Health Crisis From Mid-March Onwards

1 Min Read

April 23 (Reuters) - RAMSAY GENERALE DE SANTE SA:

* THE COVID-19 CRISIS IMPACTED ALL OF THE GROUP’S ACTIVITIES IN EUROPE FROM MID-MARCH ONWARDS

* IN FRANCE, AS OF MID-MARCH, LIKE THE ENTIRE PROFESSION, OUR MEDECINE-SURGERY-OBSTETRIC (MSO) FACILITIES CANCELLED ALL NON-URGENT SURGICAL PROCEDURES

* GROUP DOES NOT ANTICIPATE ANY LIQUIDITY RISK THAT COULD CAUSE IT TO DEFAULT OR JEOPARDIZE ITS LONG-TERM VIABILITY

* THE GROUP WAS ABLE TO BENEFIT, FOR ITS FRENCH HEALTHCARE INSTITUTIONS, FROM CASH ADVANCES SET UP BY THE MINISTRY OF HEALTH FOR THE BENEFIT OF ALL PRIVATE AND NON-PROFIT PLAYERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below