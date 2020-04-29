Healthcare
April 29, 2020 / 7:48 AM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Randall & Quilter Announces $100 Mln Of New Equity Investment Into Co

1 Min Read

April 29 (Reuters) - Randall & Quilter Investment Holdings Ltd:

* RANDALL & QUILTER LD - SIGNIFICANT NEW INVESTMENT IN THE GROUP

* RANDALL & QUILTER INVESTMENT HOLDINGS LTD - ANNOUNCES US$100 MILLION OF NEW EQUITY INVESTMENT INTO GROUP

* RANDALL & QUILTER INVESTMENT HOLDINGS LTD - INVESTMENT INTO GROUP BY WAY OF A US$80 MILLION SUBSCRIPTION BY BRICKELL INSURANCE HOLDINGS

* RANDALL & QUILTER INVESTMENT- INVESTMENT INTO GROUP BY WAY OF A $20 MILLION SUBSCRIPTION BY FUNDS MANAGED BY HUDSON STRUCTURED CAPITAL MANAGEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below