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March 15, 2018 / 1:46 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Randgold Resources Updates on Engagement With Congo Govt On New Mining Code​

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Randgold Resources Ltd:

* READY FOR ENGAGEMENT WITH DRC

* ‍MINING INDUSTRY READY FOR ENGAGEMENT WITH DRC GOVERNMENT​

* ‍LEGAL AND TECHNICAL TEAM REPRESENTING MAJOR MINING COS OPERATING IN DRC ARRIVED IN KINSHASA FOR ENGAGEMENT WITH GOVERNMENT ON NEW MINING CODE​

* ‍COMPANIES ARE NOW AWAITING AN APPOINTMENT WITH MINISTER TO DISCUSS A PROGRAMME OF ENGAGEMENT WITH GOVERNMENT’S WORKING GROUP​

* ‍COS IN MEETING WITH PRESIDENT CONFIRMED WILLINGNESS TO NEGOTIATE ADDITIONAL ROYALTIES, CHANGES TO OTHER TAXES AS PART OF PROCESS​

* ‍COMPANIES SAID EXPECTED NEGOTIATION PROCESS WILL START SOON​

* CO’, ANGLOGOLD ASHANTI’S KIBALI MINE, GLENCORE’S MUTANDA MINE HAVE RESIGNED FROM FEC, CONGOLESE CHAMBER OF COMMERCE, WITH IMMEDIATE EFFECT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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