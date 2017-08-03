FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Randgold says HY profit up 53 pct
Sections
Featured
Fake paperwork, poor parts hinder China's aerospace boom
China
Fake paperwork, poor parts hinder China's aerospace boom
As the quartet breaks up, central banking leadership flux looms
Economy
As the quartet breaks up, central banking leadership flux looms
Firefighters gaining edge
California Wildfires
Firefighters gaining edge
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
August 3, 2017 / 6:18 AM / 2 months ago

BRIEF-Randgold says HY profit up 53 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - Randgold Resources Ltd:

* RANDGOLD RESOURCES: Q2 RESULTS AND UPDATES

* Q2 PROFIT OF $102.8 MILLION WAS UP 21% ON PREVIOUS QUARTER

* HALF-YEAR PROFIT OF $187.7 MILLION WAS UP 53% ON CORRESPONDING PERIOD IN 2016

* PRODUCTION OF 341 316 OUNCES FOR Q2 AND 663 786 OUNCES FOR HALF-YEAR WERE 6% AND 16% HIGHER RESPECTIVELY

* RANDGOLD RESOURCES - OUTLOOK IS POSITIVE, CO TRENDING TOWARDS TOP END OF ITS 2017 PRODUCTION GUIDANCE RANGE AT A TOTAL CASH COST BELOW $600 PER OUNCE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.