FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Randolph Bancorp says to cut 8 pct of workforce in mortgage banking operations
Sections
Featured
Murdoch bets live sports and news will boost new, smaller Fox
Business
Murdoch bets live sports and news will boost new, smaller Fox
Fund managers to prepare for Republican losses in 2018
Finance
Fund managers to prepare for Republican losses in 2018
Vivienne Tam scales fashion peaks with China Chic
Life Lessons
Vivienne Tam scales fashion peaks with China Chic
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 14, 2017 / 10:37 PM / in an hour

BRIEF-Randolph Bancorp says to cut 8 pct of workforce in mortgage banking operations

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Randolph Bancorp Inc:

* RANDOLPH BANCORP SAYS PLANS TO REDUCE OPERATING EXPENSES THROUGH WORKFORCE REDUCTION IN ITS MORTGAGE BANKING OPERATIONS - SEC FILING

* RANDOLPH BANCORP INC - WORKFORCE REDUCTION INVOLVES APPROXIMATELY 8% OF COMPANY‘S EMPLOYEES AND WILL TAKE EFFECT BY YEAR END

* RANDOLPH BANCORP INC - ESTIMATES WORKFORCE REDUCTION WILL REDUCE ANNUAL OPERATING EXPENSES BY ABOUT $1.13 MILLION

* RANDOLPH BANCORP INC - EXPECTS TO RECOGNIZE PRE-TAX CHARGE OF ABOUT $600,000 IN Q4 OF 2017 ATTRIBUTED TO SEVERANCE BENEFITS Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.