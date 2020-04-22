BRIEF-Randstad Q1 Adjusted Net Income Down At 106 Million Euros

April 22 (Reuters) - RANDSTAD NV:
* Q1 2020 ORGANIC GROWTH -7.4%
* Q1 2020: RESILIENCY AMIDST COVID-19; MORE CHALLENGING Q2 AHEAD.
* 2019 DIVIDEND PROPOSAL WITHDRAWN DUE TO FOCUS ON CAPITAL PRESERVATION
* ON CORONAVIRUS: INTENSIFIED COUNTRY LOCKDOWN IN APRIL; AIMING FOR A RECOVERY RATIO OF 50% OVER TIME SUPPORTED BY COST MEASURES AND GOVERNMENTAL SCHEMES
* WE EXPECT Q2 2020 TO BE MORE CHALLENGING WITH VERY LIMITED VISIBILITY
* IN Q1 2020, ADJUSTED NET INCOME WAS DOWN 33% TO € 106 MILLION
* REVENUE DECREASED BY AROUND 30% IN THE SECOND HALF OF MARCH 2020.
* IN Q1, FREE CASH FLOW AMOUNTED TO NEGATIVE € 12 MILLION, BROADLY STABLE VERSUS Q1 2019 (NEGATIVE € 2 MILLION).
* IN THE FIRST WEEKS OF APRIL, COVID-19 RELATED LOCKDOWNS HAVE INTENSIFIED IN MOST OF OUR GEOGRAPHIES
* EXECUTIVE BOARD WILL ALSO NOT RECEIVE A CASH BONUS FOR 2020
* Q1 REVENUE OF € 5,414 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)