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Consumer Goods and Retail
April 5, 2018 / 6:32 AM / in 19 hours

BRIEF-Rank Group Says Group Like-For-Like Revenue For 13 Weeks To April 1 Declined By 2 Pct​

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Rank Group PLC:

* ANNOUNCES GROUP LIKE-FOR-LIKE REVENUE FOR 13 WEEKS TO 1 APRIL 2018 HAS DECLINED BY 2%​

* ‍BOARD CAUTIOUS ABOUT UK CONSUMER OUTLOOK, EXPECTS GROUP’S UK VENUES TO CONTINUE TO BE IMPACTED FOR REMAINDER OF 2017/18 FY & INTO 2018/19​

* ‍BOARD IS CAUTIOUS ABOUT UK CONSUMER OUTLOOK, EXPECTS GROUP’S UK VENUES TO CONTINUE TO BE IMPACTED FOR REMAINDER OF FY 2017/18 AND INTO 2018/19​

* ‍NOW EXPECT GROUP’S FULL YEAR OPERATING PROFIT TO BE IN RANGE OF £76M-£78M​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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