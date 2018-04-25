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April 25, 2018 / 8:49 PM / in 2 hours

BRIEF-Raymond James Financial Qtrly Net Revenues Of $1.81 Bln, Up 16 Pct Over Prior Year's Fiscal Q2

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Raymond James Financial Inc:

* RAYMOND JAMES FINANCIAL REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2018 RESULTS

* QUARTERLY NET REVENUES OF $1.81 BILLION, UP 16% OVER PRIOR YEAR’S FISCAL Q2

* QUARTERLY NET INCOME OF $242.8 MILLION, OR $1.63 PER DILUTED SHARE

* FINANCIAL ASSETS UNDER MANAGEMENT OF $132.3 BILLION AT QUARTER END, GROWTH OF 55% COMPARED TO MARCH 2017

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.63, REVENUE VIEW $1.81 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text (bit.ly/2o5E8Uu) Further company coverage:

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