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May 23, 2018 / 8:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Raymond James Financial Reports April 2018 Operating Data

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - Raymond James Financial Inc:

* RAYMOND JAMES FINANCIAL- APRIL TOTAL SECURITIES COMMISSIONS AND FEES OF $373 MILLION, INCREASED 12% OVER APRIL 2017 AND 2% OVER MARCH

* RAYMOND JAMES FINANCIAL INC - APRIL CLIENT ASSETS UNDER ADMINISTRATION OF $735.8 BILLION INCREASED 13% OVER APRIL 2017 AND 1% OVER MARCH 2018

* RAYMOND JAMES - INVESTMENT BANKING REVENUES DECLINED IN APRIL, MOSTLY DUE TO TIMING OF CLOSINGS, AS “ACTIVITY LEVELS FOR M&A ARE STRONG”

* RAYMOND JAMES FINANCIAL INC - FIXED INCOME BUSINESS REMAINS "CHALLENGED" BY A RELATIVELY FLAT YIELD CURVE AND LOW INTEREST RATE VOLATILITY Source text: (bit.ly/2J6DkJw) Further company coverage:

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