Healthcare
March 5, 2020 / 12:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-RaySearch: Oslo University Hospital Adopts Raystation

1 Min Read

March 5 (Reuters) - RaySearch Laboratories AB (publ):

* OSLO UNIVERSITY HOSPITAL, HOME TO ONE OF THE WORLD’S LARGEST CANCER CLINICS, ADOPTS RAYSTATION FOR USE AT NORWAY’S FIRST NATIONAL PROTON THERAPY CENTER

* RAYSEARCH - OSLO UNIVERSITY HOSPITAL AWARDED A SIGNIFICANT TENDER FOR TREATMENT PLANNING SYSTEM RAYSTATION FOR PHOTON THERAPY

* RAYSEARCH - TENDER ENCOMPASSES IMPLEMENTATION AND TRAINING, AS WELL AS OPTIONS FOR THREE FURTHER HOSPITALS IN COUNTRY. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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