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April 23, 2018 / 12:05 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-RBB Bancorp And First American International Announce Plans To Merge

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - RBB Bancorp:

* PRESS RELEASE - RBB BANCORP AND FIRST AMERICAN INTERNATIONAL CORP. ANNOUNCE PLANS TO MERGE, CREATING A POWERFUL BI-COASTAL SYNERGY WITH A FOCUS ON THE ASIAN-AMERICAN COMMUNITY

* RBB BANCORP - CASH AND STOCK TRANSACTION VALUED AT $116.8 MILLION, OR $52.32 PER SHARE

* RBB BANCORP - EXPECTS TRANSACTION TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS PER SHARE IN 2019 IN MID-TEENS

* RBB BANCORP - FIRST AMERICAN’S BOARD OF DIRECTORS HAS UNANIMOUSLY APPROVED TRANSACTION

* RBB BANCORP - TRANSACTION IS SUBJECT TO APPROVAL OF FIRST AMERICAN’S SHAREHOLDERS

* RBB BANCORP - UPON CLOSING OF TRANSACTION, FIRST AMERICAN WILL DESIGNATE TWO INDIVIDUALS TO SERVE ON BOARD OF DIRECTORS OF RBB Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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