Healthcare
April 7, 2020 / 10:50 AM / Updated an hour ago

BRIEF-RBI Permits Greater Space To States For Availing Overdraft Facilities

1 Min Read

April 7 (Reuters) -

* RBI PERMITS GREATER SPACE TO STATE GOVERNMENTS/ UNION TERRITORIES FOR AVAILING OVERDRAFT FACILITIES

* RBI PERMITS GREATER SPACE TO STATE GOVERNMENTS/ UNION TERRITORIES FOR AVAILING OVERDRAFT FACILITIES

* RBI SAYS NUMBER OF DAYS FOR WHICH A STATE OR UT CAN BE IN OVERDRAFT IN A QUARTER RAISED TO 50 WORKING DAYS FROM 36

* RBI SAYS TO INCREASE NUMBER OF DAYS FOR WHICH STATE/UT CAN BE IN OVERDRAFT CONTINUOUSLY TO 21 WORKING DAYS

* RBI SAYS ARRANGEMENT FOR STATES/UT TO AVAIL OVERDRAFT FACILITIES WILL COME INTO FORCE WITH IMMEDIATE EFFECT, WILL REMAIN VALID TILL SEPT 30, 2020 Source text for Eikon: [bit.ly/2VaiksJ]

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