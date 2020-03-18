BRIEF-RBI Revises Outlook Due To Coronavirus Outbreak

March 18 (Reuters) - RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG :
* HAS REVISED ITSOUTLOOK DUE TO CHANGED CIRCUMSTANCES AFFECTING DAILY ENVIRONMENT AND GLOBAL ECONOMY AS A RESULT OF MEASURES BEING TAKEN TO LIMIT SPREAD OFCOVID-19
* MEDIUM TERM WE TARGET A CONSOLIDATED RETURN ON EQUITY OF APPROXIMATELY 11 PER CENT, BUT ARE STILL EVALUATING IMPACT OF CURRENT ENVIRONMENT ON PROFITABILITY IN 2020
* INTEND TO DISTRIBUTE BETWEEN 20 AND 50 PER CENT OF CONSOLIDATED PROFIT
* AIM TO ACHIEVE A COST/INCOME RATIO OF AROUND 55% IN MEDIUM TERM AND ARE EVALUATING HOW CURRENT CIRCUMSTANCES WILL IMPACT RATIO IN 2021
* PROVISIONING RATIO FOR FY 2020 IS CURRENTLY EXPECTED TO RISE TO BETWEEN 50 AND 75 BASIS POINTS, DEPENDING ON LENGTH AND SEVERITY OF DISRUPTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)