FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 27, 2018 / 6:13 AM / in 3 hours

BRIEF-RBS Announces Changes To Boards In Connection With Ring-Fencing Transfer Scheme

Reuters Staff

2 Min Read

April 27 (Reuters) - Royal Bank of Scotland Group PLC :

* ANNOUNCES CHANGES TO COMPOSITION OF BOARDS OF DIRECTORS IN CONNECTION WITH RING-FENCING TRANSFER SCHEME

* RBS PLC TO BE RENAMED “NATWEST MARKETS PLC”, ADAM TO BE RENAMED “ ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC”, ASSUME BANKNOTE-ISSUING RESPONSIBILITY

* NATWEST HOLDINGS TO HAVE DIRECT OWNERSHIP OF ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, ULSTER BANK IRELAND DAC

* WITH EXCEPTION OF FRANK DANGEARD, ALL DIRECTORS OF ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC WILL CONTINUE TO BE DIRECTORS OF RING- FENCED BANK ENTITIES.

* PATRICK FLYNN WILL BE APPOINTED TO BOARDS OF RING-FENCED BANK ENTITIES WITH EFFECT FROM 1 JUNE 2018.

* YASMIN JETHA TO STEP DOWN FROM BOARD OF RBSG WITH EFFECT FROM APRIL 30 APRIL, TO HOLD POSITION OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR ON BOARDS OF RING-FENCED BANK ENTITIES

* FRANK DANGEARD WILL ASSUME ROLE OF CHAIRMAN OF NWM

* FRANCESCA BARNES, GRAHAM BEALE,IAN CORMACK WILL BE APPOINTED TO BOARDS OF RING-FENCED BANK ENTITIES AS NON-EXECUTIVE DIRECTORS WITH EFFECT FROM MAY 1

* FOR NWM, WITH EXCEPTION OF FRANK DANGEARD, BRENDAN NELSON, ALL EXISTING DIRECTORS OF ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC WILL STEP DOWN

* CHRIS MARKS (CEO) AND RICHARD PLACE (CFO) WILL BE APPOINTED AS EXECUTIVE DIRECTORS ON BOARD OF NWM.

* VIVEK AHUJA AND SARAH WILKINSON WILL BE APPOINTED AS NON-EXECUTIVE DIRECTORS ON BOARD OF NWM. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.