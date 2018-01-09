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January 9, 2018 / 2:25 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-RCI Qtrly ‍total Club, Restaurant Sales $40.8 Mln Compared To $33.3 Mln​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - RCI Hospitality Holdings Inc:

* RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC QTRLY ‍TOTAL CLUB AND RESTAURANT SALES $40.8 MILLION COMPARED TO $33.3 MILLION​

* RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC - QTRLY CONSOLIDATED SAME-STORE SALES $35.2 MILLION COMPARED TO $33.0 MILLION

* RCI 1Q18 CLUB & RESTAURANT TOTAL, SAME-STORE SALES CONTINUE TO GROW

* RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC - ‍CONFIDENT IN ACHIEVING INITIAL FY18 FREE CASH FLOW TARGET OF $21 MILLION​

* RCI HOSPITALITY HOLDINGS ‍NOT YET FULLY ANALYZED HOW FEDERAL TAX CUT, WHICH REDUCES CO‘S STATUTORY TAX RATE TO 21% COULD FURTHER ADD TO FREE CASH FLOW​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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