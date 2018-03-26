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Consumer Goods and Retail
March 26, 2018 / 3:16 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-RCL Foods Says So Far Incurs 75 Mln Rand Costs Associated With Product Recall, Suspension Of Ops At Wolwehoek Processing Plant​

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - RCL Foods Ltd:

* ‍UPDATES ON FINANCIAL IMPACT OF PRODUCT RECALL AND SUSPENSION OF OPERATIONS AT WOLWEHOEK PROCESSING PLANT​

* ‍IDENTIFIABLE COSTS INCURRED TO DATE, ASSOCIATED DIRECTLY WITH RECALL AND SUSPENSION OF PRODUCTION, ARE ESTIMATED TO BE APPROXIMATELY R75M​

* ‍THERE IS FINANCIAL IMPACT ASSOCIATED WITH LOST CONTRIBUTION ON POLONY PRODUCTS BEING OUT OF TRADE

* ‍THERE IS FINANCIAL IMPACT ASSOCIATED WITH UNEXPECTED IMPACT ON BALANCE OF RAINBOW’S CHILLED PROCESSED MEATS AND OTHER CHICKEN CATEGORIES​

* ‍MANAGEMENT ESTIMATES PROFIT IMPACT TO BE APPROXIMATELY R20M PER MONTH ​

* ‍ACTIVELY ENGAGING GOVERNMENT IN ORDER TO RESUME OPERATIONS AT WOLWEHOEK PROCESSING PLANT AS SOON AS POSSIBLE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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