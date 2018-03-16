FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
March 16, 2018 / 7:34 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-RCL Foods Says Wolwehoek Polony Plant Is Clear Of St6 Listeria Strain​

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - RCL Foods Ltd:

* WOLWEHOEK POLONY PLANT IN FREE STATE IS CLEAR OF ST6 LISTERIA STRAIN​

* ‍RAINBOW POLONY PRODUCTS FROM WOLWEHOEK PLANT WERE RECALLED AS A PRECAUTIONARY MEASURE AND PLANT HAS BEEN TEMPORARILY CLOSED​

* ‍TESTS CONDUCTED BY AN INDEPENDENT LABORATORY IN FRANCE HAVE SHOWN THAT PLANT IS CLEAR OF ST6 LISTERIA STRAIN​

* ‍RECALL DOES NOT AFFECT ANY OTHER RCL FOODS FACILITIES OR PRODUCTS, INCLUDING FRESH AND FROZEN RAINBOW CHICKEN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.