BRIEF-Rcl Foods' Wolwehoek Plant To Suspend Production Of Rainbow Polony Brand

March 5 (Reuters) - Rcl Foods Ltd:
* CONFIRMS ITS WOLWEHOEK PROCESSING PLANT HAS TAKEN PRE- CAUTIONARY MEASURE TO SUSPEND ALL PRODUCTION OF RCL FOODS’ RAINBOW POLONY BRAND.
* MINISTER ANNOUNCED THAT INVESTIGATION OF RCL FOODS’ WOLWEHOEK PRODUCTION FACILITY IS ALSO UNDERWAY
* IS IN PROCESS OF RECALLING ALL RAINBOW POLONY PRODUCTS FROM ITS ENTIRE CUSTOMER BASE
* SPECIFIC STRAIN OF PATHOGEN RESPONSIBLE FOR OUTBREAK HAS NOT BEEN LINKED TO WOLWEHOEK FACILITY
* AT WOLWEHOEK PRODUCTION FACILITY, POLONY PRODUCTS HAVE TESTED POSITIVE FOR L. MONOCYTOGENES, ALTHOUGH SEQUENCE TYPES OF ISOLATES ARE NOT ST6
* NATIONAL CONSUMER COMMISSION HAS ISSUED PRECAUTIONARY SAFETY RECALL NOTICES FOR POLONY PRODUCTS FROM BOTH OF THESE FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage: