Healthcare
February 17, 2020 / 10:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Reach New Holdings Ltd Updates On Impact Of Coronavirus Epidemic on Business Opeartions

1 Min Read

Feb 17 (Reuters) - Reach New Holdings Ltd:

* EXPECTED THAT HUIZHOU FACTORIES WILL EXPERIENCE DELAY IN RESUMING THEIR ORIGINAL PRODUCTION SCHEDULE

* FACTORIES LOCATED IN HUIZHOU OF GUANGDONG PROVINC RESUMED PRODUCTION ON 17 FEBRUARY

* EXPECTED THAT SHORTAGE OF LABOUR AS A RESULT OF ADMINISTRATIVE MEASURES ARISING FROM EPIDEMIC IS TEMPORARY

* REACH NEW HOLDINGS LTD - CERTAIN WORKERS ARE UNABLE TO RETURN TO HUIZHOU FACTORIES AS PLANNED

* EXPECTED THAT SHORTAGE OF LABOUR AS A RESULT OF ADMINISTRATIVE MEASURES ARISING FROM EPIDEMIC IS TEMPORARY

* EXPECTED WILL BE LATE DELIVERY OF PRODUCTS IN COMING FEW MONTHS

* UPDATES ON IMPACT OF CORONAVIRUS EPIDEMIC ON BUSINESS OPERATIONS

* EXPECTED THAT HUIZHOU FACTORIES WILL EXPERIENCE DELAY IN RESUMING ORIGINAL PRODUCTION SCHEDULE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below