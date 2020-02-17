BRIEF-Reach New Holdings Ltd Updates On Impact Of Coronavirus Epidemic on Business Opeartions

Feb 17 (Reuters) - Reach New Holdings Ltd:
* EXPECTED THAT HUIZHOU FACTORIES WILL EXPERIENCE DELAY IN RESUMING THEIR ORIGINAL PRODUCTION SCHEDULE
* FACTORIES LOCATED IN HUIZHOU OF GUANGDONG PROVINC RESUMED PRODUCTION ON 17 FEBRUARY
* EXPECTED THAT SHORTAGE OF LABOUR AS A RESULT OF ADMINISTRATIVE MEASURES ARISING FROM EPIDEMIC IS TEMPORARY
* REACH NEW HOLDINGS LTD - CERTAIN WORKERS ARE UNABLE TO RETURN TO HUIZHOU FACTORIES AS PLANNED
* EXPECTED THAT SHORTAGE OF LABOUR AS A RESULT OF ADMINISTRATIVE MEASURES ARISING FROM EPIDEMIC IS TEMPORARY
* EXPECTED WILL BE LATE DELIVERY OF PRODUCTS IN COMING FEW MONTHS
* UPDATES ON IMPACT OF CORONAVIRUS EPIDEMIC ON BUSINESS OPERATIONS
* EXPECTED THAT HUIZHOU FACTORIES WILL EXPERIENCE DELAY IN RESUMING ORIGINAL PRODUCTION SCHEDULE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)