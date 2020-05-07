BRIEF-Reach4entertainment Enterprises Continues Dialogue With Lending Facility Provider For Ongoing Facility

May 7 (Reuters) - Reach4Entertainment Enterprises Plc :
* IT IS TOO EARLY TO ACCURATELY ASSESS FINANCIAL IMPACT THAT DISRUPTION WILL HAVE ON FY 2020
* CONTINUE TO HAVE POSITIVE DIALOGUE WITH LENDING FACILITY PROVIDER, PNC BUSINESS CREDIT, REGARDING ONGOING FACILITY
* IF OUTBREAK, CONSEQUENT REDUCED TRADING WERE TO CONTINUE BEYOND 2020, BOARD WOULD IMPLEMENT FURTHER COST CUTTING MEASURES.
* ALL R4E PLC SENIOR EXECUTIVES HAVE TAKEN 30-40% REDUCTION IN SALARIES
* SALARY REDUCTIONS OF BETWEEN 20-40% IMPLEMENTED FOR APPROXIMATELY 30% OF STAFF WITH ALL BONUSES BEING DEFERRED
* ALL NON-EXECUTIVE DIRECTORS HAVE WAIVED THEIR FEES Source text for Eikon: Further company coverage: