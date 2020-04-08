Healthcare
April 8, 2020 / 7:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Real Good Food Expects Material Impact On Q1 Revenues As COVID-19 Hits

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Real Good Food PLC:

* REAL GOOD FOOD PLC - REVENUES WERE BROADLY IN LINE WITH BOARD’S EXPECTATIONS ALTHOUGH PERFORMANCE WAS IMPACTED IN MARCH DUE TO COVID-19

* REAL GOOD FOOD PLC -FY ADJUSTED EBITDA IS BROADLY IN LINE WITH EXPECTATIONS, AND BETTER THAN PRIOR YEAR

* REAL GOOD FOOD PLC - EXPECTS THERE TO BE A MATERIAL IMPACT ON REVENUES IN Q1 OF NEW FINANCIAL YEAR AND POTENTIALLY THEREAFTER

* REAL GOOD FOOD PLC - GROUP’S MANUFACTURING SITES REMAIN OPEN

* REAL GOOD FOOD PLC - SUPPLYING CUSTOMERS WITH PRODUCT IN LINE WITH REDUCED LEVELS OF DEMAND

* REAL GOOD FOOD PLC - REMAINS WELL SUPPORTED BY ITS MAJOR SHAREHOLDERS AND FUNDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below