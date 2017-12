Dec 22 (Reuters) - Real Holding I Sverige Ab (Publ) :

* ‍REAL SELLS SYDFASTGRUPPEN TO STERNER STENHUS​

* PURCHASE PRICE IS SEK 0.5 MILLION

* ‍STERNER STENHUS GROUP TAKES OVER THE BUSINESS ON 29 DECEMBER 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)