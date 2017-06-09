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2 months ago
BRIEF-Realdolmen FY REBIT up by 12.8 pct to 12.0 million euros
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June 9, 2017 / 5:17 AM / 2 months ago

BRIEF-Realdolmen FY REBIT up by 12.8 pct to 12.0 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

June 9 (Reuters) - REALDOLMEN NV:

* FY TOTAL PROFIT EUR 11.0 MILLION VERSUS EUR 10.7 MILLION YEAR AGO

* FY REVENUE FROM CONTINUING OPERATIONS EUR 243.8 MILLION VERSUS EUR 236.2 MILLION YEAR AGO

* FY REBIT EUR 12.0 MILLION VERSUS EUR 10.6 MILLION YEAR AGO

* PROPOSAL TO THE SHAREHOLDERS’ MEETING TO DISTRIBUTE A DIVIDEND OF € 3,6M OR € 0,69 PER SHARE

* FOR THE FULL YEAR 2017/2018, EXPECTS TURNOVER TO GROW IN BOTH SEGMENTS

* FOR THE FULL YEAR 2017/2018, EXPECTS FULL YEAR REBIT TO GROW AND MARGINS TO BE AROUND MID-SINGLE DIGIT LEVELS

* CURRENT CHAIRMAN OF THE BOARD THIERRY JANSSEN WILL TERMINATE LAST OF HIS FOUR YEAR MANDATES AS INDEPENDENT DIRECTOR IN SEPTEMBER

* BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE HENRI VAN ENGELEN AS NEW DIRECTOR TO AGM OF SHAREHOLDERS, WITH THE INTENTION TO ELECT HIM AFTERWARDS AS NEW CHAIRMAN OF THE BOARD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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