Healthcare
April 27, 2020 / 4:46 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Realia Q1 Net Profit Down At 3.9 Mln Euros YoY

1 Min Read

April 27 (Reuters) - REALIA Business SA:

* Q1 NET PROFIT 3.9 MILLION EUROS VERSUS 5.0 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 REVENUE 25.0 MILLION EUROS VERSUS 23.4 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 EBITDA 12.5 MILLION EUROS VERSUS 11.5 MILLION EUROS YEAR AGO

* OCCUPANCY RATE 93.7% AT END-MARCH VERSUS 93.1% YEAR AGO

* GROUP TOOK ON PROVISIONS OF 1.82 MILLION EUROS AS OF MARCH 31 TO COVER POTENTIAL ECONOMIC IMPACT OF COVID-19

* THESE PROVISIONS WILL BE ADJUSTED IN THE FOLLOWING QUARTERS OF THE YEAR, IN THE LIGHT OF THE EVOLUTION OF THIS CRISIS Source text: bit.ly/3eTVXRu Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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