FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 20, 2018 / 1:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Realpage To Acquire Clickpay For $218.5 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - RealPage Inc:

* REALPAGE TO ACQUIRE CLICKPAY

* REALPAGE INC - DEAL FOR $218.5 MILLION

* REALPAGE INC - ACQUISITION PURCHASE PRICE COMPOSED OF $76.3 MILLION IN SHARES OF REALPAGE COMMON STOCK AND $142.2 MILLION IN CASH

* REALPAGE INC - CASH PORTION OF TRANSACTION WAS FINANCED FROM COMPANY’S EXISTING CREDIT FACILITY

* REALPAGE INC - CLICKPAY IS EXPECTED TO BE IMMATERIAL TO REALPAGE’S 2018 ADJUSTED EBITDA

* REALPAGE INC - ESTIMATES THAT CLICKPAY WILL CONTRIBUTE REVENUE OF $23 MILLION FOR REMAINDER OF 2018, REPRESENTING 2018 REVENUE GROWTH OF APPROXIMATELY 45%

* REALPAGE - EXPECTS TO ACHIEVE REVENUE AND EXPENSE SYNERGIES FROM DEAL THAT WILL BE ACCRETIVE TO LONG-TERM REVENUE GROWTH, ADJUSTED EBITDA MARGIN EXPANSION OBJECTIVES

* REALPAGE -ERNEST MULLER & TOM KIERNAN, CHAIRMAN AND CEO OF CLICKPAY, RESPECTIVELY, WILL REMAIN WITH BUSINESS IN ADDITION TO ABOUT 100 EMPLOYEES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.