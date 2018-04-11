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April 11, 2018 / 8:59 PM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Reata Provides Update On Phase 2 Portion Of Cardinal Study Of Bardoxolone Methyl In Patients With Alport Syndrome

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - Reata Pharmaceuticals Inc:

* REATA PROVIDES UPDATE ON THE PHASE 2 PORTION OF THE CARDINAL STUDY OF BARDOXOLONE METHYL IN PATIENTS WITH ALPORT SYNDROME

* IN STUDY, BARDOXOLONE TREATMENT PRODUCED “SIGNIFICANT” INCREASE IN KIDNEY FUNCTION MAINTAINED THROUGH WEEK 36

* BARDOXOLONE CONTINUES TO BE WELL-TOLERATED IN ALPORT SYNDROME PATIENTS

* ADVERSE EVENTS HAVE BEEN GENERALLY MILD TO MODERATE IN SEVERITY, NO DRUG-RELATED SERIOUS ADVERSE EVENTS BEEN REPORTED IN TRIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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