Healthcare
March 18, 2020 / 2:05 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Rebosis Property Fund Says It Has Implemented Domestic & International Travel Restrictions

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Rebosis Property Fund Ltd:

* JSE: REB - REA - VOLUNTARY UPDATE – COVID-19

* REBOSIS PROPERTY FUND - HAVE IMPLEMENTED DOMESTIC & INTERNATIONAL TRAVEL RESTRICTIONS & REMOTE WORKING POLICIES WHERE APPLICABLE ACROSS ALL OPERATIONS

* REBOSIS PROPERTY FUND LTD - WE HAVE IMPLEMENTED A 5-TIER RESPONSE PLAN FOR OUR SHOPPING CENTRES, DEPENDENT ON SEVERITY OF CORONAVIRUS

* REBOSIS PROPERTY FUND LTD - “REBOSIS REALIZES THAT IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC IS A SERIOUS AND FLUID MATTER” Source text for Eikon: Further company coverage:

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