Healthcare
March 27, 2020 / 4:11 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Rebosis Property Says All Stores At Shopping Centres In Its Portfolio Are Closed

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Rebosis Property Fund Ltd:

* JSE: REB - REA - FURTHER VOLUNTARY UPDATE ON THE IMPACT OF COVID-19 ON GROUP OPERATIONS

* REBOSIS PROPERTY FUND LTD - SUCCESSFULLY MANAGED TO EXTEND ALL EXPIRING DEBT FACILITIES TO END OF AUGUST 2020

* REBOSIS PROPERTY FUND LTD - ALL STORES AT SHOPPING CENTRES IN COMPANY’S PORTFOLIO ARE CLOSED,

* REBOSIS PROPERTY FUND LTD - CONTINUES TO MEET ITS FINANCIAL OBLIGATIONS IN NORMAL COURSE OF BUSINESS IN CURRENT KNOWN CIRCUMSTANCES

* REBOSIS PROPERTY FUND LTD - IT IS NOT YET POSSIBLE TO PREDICT OR QUANTIFY BUSINESS IMPACT OF CORONAVIRUS SHOULD LOCKDOWN PERIOD EXTEND FURTHER

* REBOSIS PROPERTY FUND - INTERIM RESULTS FOR PERIOD ENDED 29 FEBRUARY 2020 WILL BE PUBLISHED ON OR ABOUT 25 MAY 2020 UNLESS FURTHER DISRUPTIONS OCCUR Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below