Healthcare
May 7, 2020 / 9:49 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Recipharm Secures Supply Of Drug Substance And Commences Manufacture Of Chloroquine Phosphate

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Recipharm AB (publ):

* RECIPHARM SECURES SUPPLY OF DRUG SUBSTANCE AND COMMENCES MANUFACTURE OF CHLOROQUINE PHOSPHATE

* MOVE COMES FOLLOWING REPORTS THAT CHLOROQUINE PHOSPHATE MAY BE PART OF THERAPY FOR COVID-19 PATIENTS.

* IN ADDITION TO MANUFACTURING KLOROKINFOSFAT RPH PHARMA, RECIPHARM HAS ALSO INITIATED DEVELOPMENT OF A NEW PRODUCT WITH HYDROXYCHLOROQUINE AS API.

* PUT SUBSTANTIAL FOCUS ON HAVING STOCK AVAILABLE IN EVENT THAT DEMAND INCREASES UPON POSITIVE CLINICAL DATA AND NEW GUIDELINES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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