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September 20, 2017 / 5:48 AM / a month ago

BRIEF-Recipharm starts cooperation with Roche

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 20 (Reuters) - RECIPHARM AB (PUBL)

* RECIPHARM SIGNS LONG-TERM MANUFACTURING AGREEMENT WITH MAJOR NEW CUSTOMER AND ACQUIRES FACILITY IN SPAIN

* ‍ENTERED INTO COLLABORATION WITH ROCHE​

* ‍WILL ALSO ACQUIRE A MANUFACTURING FACILITY CURRENTLY EMPLOYING APPROXIMATELY 200 PEOPLE LOCATED IN LEGANÉS, SPAIN, FROM ROCHE​

* ‍LONG-TERM AGREEMENT WILL ADD ANNUAL SALES OF ABOUT EUR 35 MILLION CORRESPONDING TO MORE THAN 6% OF CURRENT GROUP SALES​

* ‍CLOSING OF TRANSACTION AND COMMENCEMENT OF SUPPLY UNDER AGREEMENT IS ANTICIPATED BY YEAR END 2017.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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